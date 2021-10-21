В Псковской области пока не планируют вводить нерабочие дни с 23 октября
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- РИА Новости
«Эпидситуация крайне напряжённая. Прорабатывали… возможность введения нерабочих дней с 23 октября. Пришли к выводу, что пока можем обойтись без этой крайней меры», — написал Ведерников в своём Instagram.
Он добавил, что в области введут дополнительные ограничения.
20 октября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 30 октября по 7 ноября в стране объявляются нерабочие дни. Такое решение принято в связи с распространением коронавируса.
При этом региональные власти вправе установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября с сохранением за работниками заработной платы.