В Псковской области пока не планируют вводить нерабочие дни с 23 октября

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Администрация Псковской области пока не планирует введение нерабочих дней с 23 октября, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
В Псковской области пока не планируют вводить нерабочие дни с 23 октября
  • © Светлана Баева
  • РИА Новости

«Эпидситуация крайне напряжённая. Прорабатывали… возможность введения нерабочих дней с 23 октября. Пришли к выводу, что пока можем обойтись без этой крайней меры», — написал Ведерников в своём Instagram.

Он добавил, что в области введут дополнительные ограничения.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 30 октября по 7 ноября в стране объявляются нерабочие дни. Такое решение принято в связи с распространением коронавируса.

При этом региональные власти вправе установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября с сохранением за работниками заработной платы.

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