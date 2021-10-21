В Псковской области пока не планируют вводить нерабочие дни с 23 октября

Администрация Псковской области пока не планирует введение нерабочих дней с 23 октября, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Эпидситуация крайне напряжённая. Прорабатывали… возможность введения нерабочих дней с 23 октября. Пришли к выводу, что пока можем обойтись без этой крайней меры», — написал Ведерников в своём Instagram.

Он добавил, что в области введут дополнительные ограничения.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 30 октября по 7 ноября в стране объявляются нерабочие дни. Такое решение принято в связи с распространением коронавируса.

При этом региональные власти вправе установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября с сохранением за работниками заработной платы.