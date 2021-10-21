Власти Бурятии не планируют вводить дополнительные нерабочие дни

Бурятские власти не планируют вводить дополнительные нерабочие дни в республике, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Первое, с 23-го (октября. — RT) каких-либо ограничений мы не вводим, у нас по ковиду ситуация более-менее стабильная... Вводить дополнительные ограничения не требуется... Исходя из текущей ситуации, не планируем и с 7-го числа (ноября. — RT) вводить дополнительных ограничений», — сказал он журналистам, его слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что с 1 ноября в Бурятии вводится система QR-кодов.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 30 октября по 7 ноября в стране объявляются нерабочие дни. Такое решение принято в связи с распространением коронавируса.

При этом региональные власти вправе установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября с сохранением за работниками заработной платы.