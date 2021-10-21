В Тюменской области санаторий перепрофилируют под госпиталь для пациентов с COVID-19

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Санаторий «Светлый» в Ялуторовске (Тюменская область) перепрофилируют под коронавирусный госпиталь.
В Тюменской области санаторий перепрофилируют под госпиталь для пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом URA.RU рассказала директор регионального Департамента здравоохранения Наталья Логинова.

«Сейчас в регионе развёрнуто 16 моностационаров. В ближайшее время планируем перепрофилирование очередного стационара в «красную зону» — это санаторий «Светлый» в Ялуторовске. Ранее он уже работал как коронавирусный госпиталь», — уточнила она.

По её словам, расширение региональной сети госпиталей продиктовано ростом числа заболевших коронавирусом.

Ранее ФАН сообщало, что в Самарской области продлили дистанционное обучение для школьников с 6-го по 11-й класс до 7 ноября.

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