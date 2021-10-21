Врач отметил необходимость ношения детьми масок в общественных местах

Врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что детям необходимо носить медицинские маски в общественных местах.

«Нужно ли детям соблюдать масочный режим? Нужно, именно в общественных местах с преобладанием взрослых. В детских коллективах нет. Почему так? Вероятность того, что инфицированный COVID-19 взрослый заразит ребёнка, в несколько раз превышает обратную ситуацию, когда больной ребёнок заражает здорового», — приводит РИА Новости его слова.

Поздняков отметил, что у детей уровень выделения вируса ниже, чем у взрослых.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что наблюдаемый в России подъём заболеваемости коронавирусом вызван распространением штамма «дельта», а также игнорированием мер профилактики.