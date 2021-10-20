В РСТ высказались о введении нерабочих дней в России

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин высказался о введении нерабочих дней в стране.

«Нерабочие дни совпадают с периодом школьных каникул и праздников, на которые у туристов и так было много планов. Говорить об ажиотажном спросе не приходится, потому что в ряде регионов есть правила по QR-кодам», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил Горин, в целом запросов на турпоездки много, они касаются и зарубежных путешествий. Число новых заявок на отдых снижается.

«Наверняка кто-то воспользуется дополнительными выходными днями для туристических поездок, но какой это будет объём, сейчас сложно сказать. Есть много запросов, но за несколько часов никогда картина не складывается», — сказал эксперт.

По его словам, должно пройти два-три дня, тогда туристы могут определиться.

Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября.

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