В Москве сумма штрафов за несоблюдение санэпидмер превысила 107 млн рублей
- AP
«С начала 2021 года составлено 5105 административных протоколов... Общая сумма штрафных санкций составила более 107 млн рублей», — сообщается на официальном сайте столичного управления ведомства.
Отмечается, что на протяжении этого времени суд приостанавливал деятельность 373 объектов.
Ранее сообщалось, что в Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима в магазинах, торговых центрах и местах общественного питания.