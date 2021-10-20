В Москве сумма штрафов за несоблюдение санэпидмер превысила 107 млн рублей

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Сумма штрафов, оформленных сотрудниками Роспотребнадзора за невыполнение мер по коронавирусу в столице на фоне пандемии, составила более 107 млн рублей с начала текущего года.
В Москве сумма штрафов за несоблюдение санэпидмер превысила 107 млн рублей
  • AP

«С начала 2021 года составлено 5105 административных протоколов... Общая сумма штрафных санкций составила более 107 млн рублей», — сообщается на официальном сайте столичного управления ведомства.

Отмечается, что на протяжении этого времени суд приостанавливал деятельность 373 объектов.

Ранее сообщалось, что в Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима в магазинах, торговых центрах и местах общественного питания.

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