Терапевт заявила об отсутствии связи между плохим самочувствием и погодой

Врач-терапевт, заместитель главного врача «Инвитро-Москва» Анастасия Луканина заявила об отсутствии связи между плохим самочувствием и погодой.

«В Международной классификации болезней отсутствуют данные о метеочувствительности или метеозависимости. Все проведённые исследования доказывают, что смена погоды не влияет на здоровье», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Луканиной, основная причина ухудшения самочувствия может быть в сопутствующих патологиях, ошибках в питании.

«Нарушение режима сна, малоподвижный образ жизни, несбалансированное питание, избыточное употребление кофеина и даже одиночество в гораздо большей степени влияют на здоровье, чем изменение давления воздуха или влажности», — полагает она.

Как отметила эксперт, с переменой погоды нередко связывают бессонницу, упадок сил, боли в суставах и головную боль. По мнению Луканиной, это может быть хроническая железодефицитная анемия, депрессия, постковидный синдром, недостаток витамина D, хронические очаги инфекции.

Ранее педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.