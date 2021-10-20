Терапевт заявила об отсутствии связи между плохим самочувствием и погодой

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Врач-терапевт, заместитель главного врача «Инвитро-Москва» Анастасия Луканина заявила об отсутствии связи между плохим самочувствием и погодой.
Терапевт заявила об отсутствии связи между плохим самочувствием и погодой
  • Pixabay

«В Международной классификации болезней отсутствуют данные о метеочувствительности или метеозависимости. Все проведённые исследования доказывают, что смена погоды не влияет на здоровье», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Луканиной, основная причина ухудшения самочувствия может быть в сопутствующих патологиях, ошибках в питании.

«Нарушение режима сна, малоподвижный образ жизни, несбалансированное питание, избыточное употребление кофеина и даже одиночество в гораздо большей степени влияют на здоровье, чем изменение давления воздуха или влажности», — полагает она.

Как отметила эксперт, с переменой погоды нередко связывают бессонницу, упадок сил, боли в суставах и головную боль. По мнению Луканиной, это может быть хроническая железодефицитная анемия, депрессия, постковидный синдром, недостаток витамина D, хронические очаги инфекции.

Ранее педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.

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