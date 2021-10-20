Академик РАН Покровский призвал россиян ограничить контакты во время нерабочих дней

Академик РАН, доктор медицинских наук Вадим Покровский призвал россиян ограничить контакты во время нерабочих дней.

«Существенный фактор нерабочих дней заключается в том, что будут разобщены большие производственные коллективы, люди будут меньше общаться по работе. Это снизит распространение коронавируса», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, прежде всего необходим самоконтроль.

Как отметил Покровский, люди должны понимать, что если и ограничивать контакты, то не только производственные и в транспорте, но и бытовые свести к минимуму.

Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября.

Наталья Пшеничная, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, в беседе с «Известиями» рассказала, что COVID-19 — необычная инфекция, особенности развития которой сложно спрогнозировать.