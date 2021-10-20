Академик РАН Покровский призвал россиян ограничить контакты во время нерабочих дней

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Академик РАН, доктор медицинских наук Вадим Покровский призвал россиян ограничить контакты во время нерабочих дней.
Академик РАН Покровский призвал россиян ограничить контакты во время нерабочих дней
  • AP

«Существенный фактор нерабочих дней заключается в том, что будут разобщены большие производственные коллективы, люди будут меньше общаться по работе. Это снизит распространение коронавируса», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, прежде всего необходим самоконтроль.

Как отметил Покровский, люди должны понимать, что если и ограничивать контакты, то не только производственные и в транспорте, но и бытовые свести к минимуму.

Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября.

Наталья Пшеничная, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, в беседе с «Известиями» рассказала, что COVID-19 — необычная инфекция, особенности развития которой сложно спрогнозировать.

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