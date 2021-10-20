Психолог дала рекомендации по проведению нерабочих дней

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Психолог Александра Метальникова дала рекомендации по проведению нерабочих дней.
Психолог дала рекомендации по проведению нерабочих дней
  • Pixabay

«Психическое здоровье напрямую зависит от физической активности. Эндорфины (гормоны счастья) выделяются при активных движениях и «страхуют» от нелепых и ненужных подавленных психических состояний», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, лучше всего заняться тем, чем давно хотелось, но на что так и не нашлось времени.

Метальникова также напомнила об упражнениях на расслабление.

Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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