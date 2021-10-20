В АТОР прокомментировали ситуацию с турами в нерабочие дни в ноябре

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Директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что в туротрасли не рассчитывают на вал аннуляций туров на ноябрьские праздники после рекомендации вице-премьера России Татьяны Голиковой отказаться от поездок в другие регионы.
В АТОР прокомментировали ситуацию с турами в нерабочие дни в ноябре
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Отмен и аннуляций нет и, по нашей оценке, вряд ли будут. Тенденции по дальнейшим продажам противоречивые. С одной стороны, мы видим увеличение количества запросов на Черноморское побережье. Запросов, но пока не продаж. С другой стороны, динамика продаж по всем остальным направлениям пока замедлилась», — приводит Интерфакс слова Ломидзе.

Она отметила, что необходимо подождать один-два дня, «чтобы понять, в какую сторону будет крен».

Ранее в АТОР прокомментировали ситуацию в туротрасли.

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