В АТОР прокомментировали ситуацию с турами в нерабочие дни в ноябре

Директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что в туротрасли не рассчитывают на вал аннуляций туров на ноябрьские праздники после рекомендации вице-премьера России Татьяны Голиковой отказаться от поездок в другие регионы.

«Отмен и аннуляций нет и, по нашей оценке, вряд ли будут. Тенденции по дальнейшим продажам противоречивые. С одной стороны, мы видим увеличение количества запросов на Черноморское побережье. Запросов, но пока не продаж. С другой стороны, динамика продаж по всем остальным направлениям пока замедлилась», — приводит Интерфакс слова Ломидзе.

Она отметила, что необходимо подождать один-два дня, «чтобы понять, в какую сторону будет крен».

Ранее в АТОР прокомментировали ситуацию в туротрасли.