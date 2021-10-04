В АТОР прокомментировали ситуацию в туротрасли

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что одна из наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики — туризм — продолжает постепенно восстанавливаться.

Об этом она сказала в беседе с «Вечерней Москвой».

«Рынок выстоял за счёт оптимизации, за счёт внутреннего туризма и за счёт тех массовых направлений, которые открыты, — Турция и Египет сейчас. Объёмы перевозок при этом меньше везде, на всех направлениях, чем до пандемии», — сказала Ломидзе.

По её мнению, к свободе передвижения мир сможет вернуться только после окончательной победы над коронавирусом.

Однако, когда это произойдёт, пока сказать невозможно, подытожила эксперт.

Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии на бизнес.