Доктор экономических наук Иванова прокомментировала введение нерабочих дней в России

Заведующая отделом здоровья и самосохранительного поведения Института социально-политических исследований РАН, доктор экономических наук Алла Иванова прокомментировала решение президента России Владимира Путина ввести нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября.

«Это просто разумное поведение в этой ситуации», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметила Иванова, по многим профессиям переход на дистант не означает перехода в режим выходных дней, а означает организацию труда по-другому.

Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.