В Финансовом университете прокомментировали введение нерабочих дней в России

Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов прокомментировал решение президента России Владимира Путина ввести нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября.

«На предприятиях, где может быть остановлено производство, будет действовать механизм, который отработан в 2020 году. В этом случае бизнес запросит у государства дополнительную помощь на поддержание фонда оплаты труда, как это было сделано в прошлом году», — заявил Сафонов в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его мнению, можно предположить, что малый бизнес постарается продлить работу за счёт удалёнки.

Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.