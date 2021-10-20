Более 150 тысяч детей из Подмосковья зарегистрированы на сайте движения школьников
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Об этом пишет «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу областного Минобразования.
Отмечается, что в регионе 966 первичных отделений. Дети могут участвовать в проектах по четырём направлениям: медийному, патриотическому, гражданскому и личностному развитию.
«Победители конкурсов ездят в детские центры «Артек», «Орлёнок» и другие. Но самое главное — это возможность найти новых друзей и единомышленников», — отмечается в сообщении.
Ранее «Взгляд» передавал, что в Российском движении школьников рассказали об итогах работы за год.