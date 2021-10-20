Более 150 тысяч детей из Подмосковья зарегистрированы на сайте движения школьников

Более 150 тыс. детей из Московской области зарегистрированы на сайте Российского движения школьников. Региональное отделение РДШ удерживает лидирующие позиции среди всех регионов России по числу активистов.

Об этом пишет «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу областного Минобразования.

Отмечается, что в регионе 966 первичных отделений. Дети могут участвовать в проектах по четырём направлениям: медийному, патриотическому, гражданскому и личностному развитию.

«Победители конкурсов ездят в детские центры «Артек», «Орлёнок» и другие. Но самое главное — это возможность найти новых друзей и единомышленников», — отмечается в сообщении.

Ранее «Взгляд» передавал, что в Российском движении школьников рассказали об итогах работы за год.