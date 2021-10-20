В Москве зарегистрировали рекордное число ипотечных договоров с начала года

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Управление Росреестра по Москве в III квартале 2021 года зарегистрировало 32 306 договоров ипотечного жилищного кредитования, в том числе 9704 — в сентябре.
В Москве зарегистрировали рекордное число ипотечных договоров с начала года
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

С начала года зарегистрировано 92 377 договоров, что на 36,5% больше, чем за аналогичный период 2020-го.

«За девять месяцев с начала года в Москве оформлено почти 92,4 тыс. ипотечных сделок на рынке жилья. Это абсолютный рекорд за все годы статистических наблюдений», — заявил глава управления Игорь Майданов, которого цитирует информационный центр правительства столицы.

Если говорить об общих показателях регистраций ипотек в жилом и нежилом сегментах, то за январь — сентябрь в городе зарегистрировано 186 500 таких договоров.

Ранее независимый эксперт рынка недвижимости Андрей Бекетов прокомментировал ситуацию с ценами на жильё в Москве.

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