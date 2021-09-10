Специалист по рынку недвижимости прокомментировал ситуацию с ценами на жильё в Москве

Короткая ссылка
Независимый эксперт рынка недвижимости Андрей Бекетов прокомментировал ситуацию с ценами на жильё в Москве.
Специалист по рынку недвижимости прокомментировал ситуацию с ценами на жильё в Москве
  • © Е. Самарина / Mos.ru

«Снижения вряд ли ждать, а стабилизацию цен — да. Причём надолго. Год-два точно. В последнее время мы наблюдали сильный перегрев рынка недвижимости. Но у покупателей заканчиваются деньги, и в этих случаях цены просто останавливаются и не растут», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, это происходит до тех пор, пока люди снова не накопят средства.

Основным фактором стабилизации цен на столичную недвижимость Бекетов считает завершение льготной ипотеки. Как добавил эксперт, в данном случае удовлетворены и инвестиционные потребности, и потребности в жилье.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в России сократилось количество арендного жилья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить