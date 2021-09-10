Специалист по рынку недвижимости прокомментировал ситуацию с ценами на жильё в Москве

Независимый эксперт рынка недвижимости Андрей Бекетов прокомментировал ситуацию с ценами на жильё в Москве.

«Снижения вряд ли ждать, а стабилизацию цен — да. Причём надолго. Год-два точно. В последнее время мы наблюдали сильный перегрев рынка недвижимости. Но у покупателей заканчиваются деньги, и в этих случаях цены просто останавливаются и не растут», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, это происходит до тех пор, пока люди снова не накопят средства.

Основным фактором стабилизации цен на столичную недвижимость Бекетов считает завершение льготной ипотеки. Как добавил эксперт, в данном случае удовлетворены и инвестиционные потребности, и потребности в жилье.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в России сократилось количество арендного жилья.