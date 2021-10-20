Власти Москвы рассказали о переходе столицы на зелёную энергетику

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переходе столицы на зелёную энергетику.
Власти Москвы рассказали о переходе столицы на зелёную энергетику
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на блог Собянина.

«За последние десять лет мы на 37% снизили энергоёмкость ВРП Москвы. И сделали это, не повышая нагрузку на граждан. Без громких слов, заявлений, обещаний. Это и есть реальный прорыв», — заявил он.

По его словам, в столице закрыто 47 крупных тепловых центров, ликвидированы угольные, мазутные котельные.

«Улучшилась экология, уменьшились тарифы. Теплоснабжение города стало на порядок лучше», — сказал мэр.

Как напомнил Собянин, на данный момент у Москвы самый большой парк электробусов. К концу года их количество вырастет до 1 тыс., а через шесть-семь лет в городе не останется дизельных автобусов.

«Строительство базового рельсового электрического транспорта находится в динамике, превышающей динамику европейских стран. Это тоже экология, эффективность и комфорт в городе», — подчеркнул мэр.

Ранее руководитель департамента продаж компании «Идемитсу Лубрикантс Рус» Дмитрий Парфёнов прокомментировал стратегии по зелёной энергетике в России.

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