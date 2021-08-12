Эксперт прокомментировал стратегии по зелёной энергетике в России

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Руководитель департамента продаж компании «Идемитсу Лубрикантс Рус» Дмитрий Парфёнов прокомментировал стратегии по зелёной энергетике в России.
Эксперт прокомментировал стратегии по зелёной энергетике в России
  • РИА Новости

По его словам, Россия стремится развиваться в этом направлении. В качестве примера он привёл российскую компанию «ЛУКОЙЛ», которая имеет четыре ГЭС на юге России, три солнечные электростанции (в Румынии, Болгарии и России), а также ветровую электростанцию в Румынии.

Вместе с тем эксперт отметил, что зелёная энергетика в России и Европе — история на перспективу.

«Даже несмотря на активность политических кругов в реализации проектов в этой сфере, их стоимость будет сдерживать её развитие. В основном все проекты будут носить пропагандистский характер, призванный продемонстрировать потенциал национальной экономики», — цитирует Парфёнова oilcapital.ru.

Ранее эколог и экономист Михаил Романов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщения о том, что российские поставщики железа, стали, алюминия и удобрений с большим углеродным следом будут платить Евросоюзу по меньшей мере €1,1 млрд в год, когда власти стран ЕС начнут взимать в полной мере трансграничный углеродный налог.

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