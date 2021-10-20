Путин до конца дня подпишет документы по заявленным на совещании с правительством темам

Президент России Владимир Путин намерен до конца дня 20 октября подписать все необходимые документы по решениям, которые были сформулированы на совещании с правительством.

«В соответствии с тем, что было сформулировано в начале нашей встречи, мною сегодня будут подписаны необходимые нормативные документы», — сказал он по итогам совещания.

Во время совещания вице-премьер Татьяна Голикова предложила главе государства ввести по всей стране режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Путин согласился с предложением. Он подчеркнул, что зарплата работников в нерабочие дни должна быть сохранена.

Глава государства призвал сбить пик новой волны распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, введение нерабочих дней может обойтись бизнесу примерно в 60 млрд рублей.

Предлагаемая правительством выплата в размере одного МРОТ на каждого занятого в пострадавших из-за коронавируса отраслях может охватить 2 млн человек, на это потребуется около 27 млрд рублей.