Отопительный сезон начался почти на всей территории России

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Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил о начале отопительного сезона на всей территории России, кроме отдельных муниципальных образований.
Отопительный сезон начался почти на всей территории России
  • © Мария Девахина
  • РИА Новости

«Отопительный сезон начался на территории всей страны», — сказал он в рамках совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

По его словам, в некоторых муниципальных образованиях Южного, Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов ещё сохраняется тёплый погодный режим и идут процедуры окончания подготовки к отопительному сезону.

Ранее в Адыгее рассказали о подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему сезону.

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