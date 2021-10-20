Отопительный сезон начался почти на всей территории России

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил о начале отопительного сезона на всей территории России, кроме отдельных муниципальных образований.

«Отопительный сезон начался на территории всей страны», — сказал он в рамках совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

По его словам, в некоторых муниципальных образованиях Южного, Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов ещё сохраняется тёплый погодный режим и идут процедуры окончания подготовки к отопительному сезону.

Ранее в Адыгее рассказали о подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему сезону.