Отопительный сезон начался почти на всей территории России
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- РИА Новости
«Отопительный сезон начался на территории всей страны», — сказал он в рамках совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
По его словам, в некоторых муниципальных образованиях Южного, Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов ещё сохраняется тёплый погодный режим и идут процедуры окончания подготовки к отопительному сезону.
Ранее в Адыгее рассказали о подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему сезону.