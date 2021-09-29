В Адыгее рассказали о подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему сезону
- РИА Новости
Об этом сообщает портал «Юга.ру».
Среди выступавших — министр строительства, транспорта, ЖК и дорожного хозяйства Адыгеи Валерий Картамышев, директор филиала ПАО «Россети Кубань» «Адыгейские электрические сети» Рустам Магдеев и гендиректор компании «Газпром газораспределение Майкоп» Игорь Сырчин.
По их словам, на данный момент к работе в осенне-зимний период готовы 257 котельных, 302 км тепловых сетей, 25 тепловых пунктов, 3 тыс. км газопроводов, а также 160 водозаборов и 1993 многоквартирных дома.
Все муниципалитеты должны получить паспорта готовности до 15 октября.
«Важно тщательно провести все необходимые проверки и проследить за устранением выявленных нарушений. Все заинтересованные ведомства вместе с руководством муниципалитетов должны ответственно подойти к предстоящему отопительному сезону и работе объектов ЖКХ в осенне-зимний период», — заявил премьер-министр республики Геннадий Митрофанов.
Ранее, как сообщало ФАН, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что все здания в городе получили паспорта готовности к началу отопительного сезона.