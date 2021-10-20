Бизнесмен Олег Дерипаска резко высказался об обысках в доме его родственников в США

Российский бизнесмен Олег Дерипаска резко прокомментировал сообщения об обысках сотрудниками ФБР в доме его родственников в США.

По его словам, он не перестаёт удивляться «запредельной тупости части американского истеблишмента», который продолжает «с упорством раскручивать эту байку о якобы колоссальной роли русских в выборах президента США в 2016 году».

«В угоду мракобесам из американского ВПК и паре-тройке чокнутых аналитиков (по чьей вине как раз долг США и достиг астрономических размеров) шоу абсурда продолжается», — написал он в Telegram.

19 октября американские СМИ сообщили, что в дом, который якобы принадлежит Дерипаске, пришли агенты ФБР.

Позднее представитель бизнесмена Лариса Беляева подтвердила, что бюро действительно проводит обыски в домах, принадлежащих родственникам российского предпринимателя Олега Дерипаски, они проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями.

Она подчеркнула, что дома расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне, а сам Олег Дерипаска их собственником не является.

Сообщалось, что сотрудники ФБР выносят коробки из дома.