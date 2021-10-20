В Кремле сообщили, что Путин примет рамочное решение по мерам из-за коронавируса

Российский лидер Владимир Путин примет рамочное решение по новым ограничительным мерам из-за коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«От главы государства методологических инструкций ожидать не нужно, ибо методологические все инструкции, разъяснения должен давать — именно должен давать — штаб, правительство, кабинет министров», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что Путин принимает «рамочные, концептуальные решения».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, по её мнению, существующих мер по борьбе с коронавирусом недостаточно.

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту с просьбой объявить нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября.

Российский премьер Михаил Мишустин поддержал данную инициативу.