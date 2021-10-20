Новые антиковидные меры затронут почти 2 млн пожилых москвичей
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«В Москве порядка 3 млн пенсионеров. Из них 135 тыс. переболели за последние полгода, 1 млн человек завершили вакцинацию. Таким образом, мера коснётся почти 1 900 000 пожилых москвичей», — заявила Ракова.
По её словам, меры также затронут около 600 тыс. людей с хроническими заболеваниями моложе 60 лет, за исключением переболевших и вакцинированных.
В Москве за сутки выявили 5847 случаев заболевания коронавирусом.
Ранее сообщалось, что в Москве вводят новые меры из-за роста заболеваемости коронавирусом.