ЦИК передала Дмитрию Кузнецову депутатский мандат Прилепина

ЦИК передала вакантный мандат сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина кандидату от партии по нижегородской региональной группе Дмитрию Кузнецову.

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РИА Новости

«Передать вакантный мандат депутата Государственной думы восьмого созыва зарегистрированному кандидату выдвинутого политической партией «Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия — За правду» Кузнецову Дмитрию Вадимовичу», — цитирует РИА Новости постановление Центризбиркома. Ранее Захар Прилепин принял решение отказаться от мандата депутата Госдумы. Председатель ЦИК Элла Памфилова объявила, что партия «Справедливая Россия — За правду» получила 27 мест в Думе по итогам выборов.