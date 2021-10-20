ЦИК передала Дмитрию Кузнецову депутатский мандат Прилепина

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ЦИК передала вакантный мандат сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина кандидату от партии по нижегородской региональной группе Дмитрию Кузнецову.
ЦИК передала Дмитрию Кузнецову депутатский мандат Прилепина
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Передать вакантный мандат депутата Государственной думы восьмого созыва зарегистрированному кандидату выдвинутого политической партией «Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия — За правду» Кузнецову Дмитрию Вадимовичу», — цитирует РИА Новости постановление Центризбиркома.

Ранее Захар Прилепин принял решение отказаться от мандата депутата Госдумы.

Председатель ЦИК Элла Памфилова объявила, что партия «Справедливая Россия — За правду» получила 27 мест в Думе по итогам выборов.

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