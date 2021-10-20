ЦИК передала Дмитрию Кузнецову депутатский мандат Прилепина
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- РИА Новости
«Передать вакантный мандат депутата Государственной думы восьмого созыва зарегистрированному кандидату выдвинутого политической партией «Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия — За правду» Кузнецову Дмитрию Вадимовичу», — цитирует РИА Новости постановление Центризбиркома.
Ранее Захар Прилепин принял решение отказаться от мандата депутата Госдумы.
Председатель ЦИК Элла Памфилова объявила, что партия «Справедливая Россия — За правду» получила 27 мест в Думе по итогам выборов.