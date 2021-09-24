Прилепин отказался от депутатского мандата

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин принял решение отказаться от мандата депутата Госдумы, сообщила пресс-служба политика.

«Действительно, в кратчайшие сроки после получения мандата депутата Государственной думы Захар Прилепин намерен передать его Дмитрию Кузнецову, который возглавлял Нижегородскую региональную группу», — заявил пресс-секретарь Прилепина.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова объявила, что партия «Справедливая Россия — За правду» получила 27 мест в Думе по итогам выборов.

Также она отметила, что голосование в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября — оправдало себя в условиях пандемии коронавируса.