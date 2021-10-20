В России назвали основные причины для увольнения

Согласно данным опроса сервиса «Работа.ру» и «СберСтрахования», чаще всего работников в России увольняют, если они совершили аморальный поступок или находятся в плохих отношениях с коллективом.

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РИА Новости

Об этом пишет РБК. 45% участников исследования в качестве основной причины увольнения назвали совершение проступка, 36% — напряжённые отношения с коллегами. 32% респондентов выбрали вариант, когда сотрудник часто опаздывает, болеет или отпрашивается. Такие причины, как частое отвлечение сотрудника, выбрали 29% опрошенных, а недоступность в рабочее время — 27%. 6% респондентов в качестве возможной причины увольнения назвали отказ работника брать сверхурочную работу. Ещё 16% опрошенных выбрали вариант «другое». Ранее сообщалось, что самым распространённым фактором, важным для респондентов при выборе профессии, оказался уровень заработной платы (72%). В топ-5 важных факторов также вошли график и условия работы (43 и 35%), эмоциональное удовлетворение (27%) и возможность работать удалённо (26%).