В России назвали основные причины для увольнения

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Согласно данным опроса сервиса «Работа.ру» и «СберСтрахования», чаще всего работников в России увольняют, если они совершили аморальный поступок или находятся в плохих отношениях с коллективом.
В России назвали основные причины для увольнения
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом пишет РБК.

45% участников исследования в качестве основной причины увольнения назвали совершение проступка, 36% — напряжённые отношения с коллегами.

32% респондентов выбрали вариант, когда сотрудник часто опаздывает, болеет или отпрашивается.

Такие причины, как частое отвлечение сотрудника, выбрали 29% опрошенных, а недоступность в рабочее время — 27%.

6% респондентов в качестве возможной причины увольнения назвали отказ работника брать сверхурочную работу. Ещё 16% опрошенных выбрали вариант «другое».

Ранее сообщалось, что самым распространённым фактором, важным для респондентов при выборе профессии, оказался уровень заработной платы (72%).

В топ-5 важных факторов также вошли график и условия работы (43 и 35%), эмоциональное удовлетворение (27%) и возможность работать удалённо (26%).

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