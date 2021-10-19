В Ростовской области заработали ещё два госпиталя для пациентов с COVID-19

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В Ростовской области заработали ещё два госпиталя для пациентов с коронавирусной инфекцией.
В Ростовской области заработали ещё два госпиталя для пациентов с COVID-19
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Медицинские учреждения открылись в Боковском и Тарасовском районах. Там выделены 60 коек для размещения пациентов с COVID-19.

Всего на территории области теперь работает 34 госпиталя, рассчитанных на 5079 пациентов.

Ранее врач-диетолог Римма Мойсенко в беседе с Nation News назвала продукты, полезные во время реабилитации после COVID-19.

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