В Ростовской области заработали ещё два госпиталя для пациентов с COVID-19

В Ростовской области заработали ещё два госпиталя для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Медицинские учреждения открылись в Боковском и Тарасовском районах. Там выделены 60 коек для размещения пациентов с COVID-19.

Всего на территории области теперь работает 34 госпиталя, рассчитанных на 5079 пациентов.

Ранее врач-диетолог Римма Мойсенко в беседе с Nation News назвала продукты, полезные во время реабилитации после COVID-19.