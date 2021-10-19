Онищенко прокомментировал идею объявить нерабочими дни с 30 октября

Академик РАН Геннадий Онищенко, экс-глава Роспотребнадзора, прокомментировал предложение вице-премьера России Татьяны Голиковой обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой объявить в стране нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

«Можно и нужно заняться вакцинацией. В сочетании с усиленной пропагандой и прививками QR-код поможет быстрее решить проблему», — цитирует издание «ПолитЭксперт» Онищенко.

По его словам, рано говорить, когда снимут ограничения.

Ранее Татьяна Голикова предложила обратиться к Владимиру Путину с просьбой объявить в стране нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с газетой «Известия» высказался о вакцинации от гриппа и коронавируса.