Онищенко прокомментировал идею объявить нерабочими дни с 30 октября

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Академик РАН Геннадий Онищенко, экс-глава Роспотребнадзора, прокомментировал предложение вице-премьера России Татьяны Голиковой обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой объявить в стране нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
Онищенко прокомментировал идею объявить нерабочими дни с 30 октября
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Можно и нужно заняться вакцинацией. В сочетании с усиленной пропагандой и прививками QR-код поможет быстрее решить проблему», — цитирует издание «ПолитЭксперт» Онищенко.

По его словам, рано говорить, когда снимут ограничения.

Ранее Татьяна Голикова предложила обратиться к Владимиру Путину с просьбой объявить в стране нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с газетой «Известия» высказался о вакцинации от гриппа и коронавируса.

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