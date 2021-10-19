В Госдуме прокомментировали идею объявить нерабочими дни с 30 октября

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Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал предложение вице-премьера России Татьяны Голиковой обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой объявить нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом.
В Госдуме прокомментировали идею объявить нерабочими дни с 30 октября
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
  • globallookpress.com

«Действительно, всё серьёзно сейчас. Каждый день растёт количество заболевших коронавирусом», — заявил Тумусов в беседе с изданием «Правда.Ру».

По его словам, на данный момент есть два направления — вакцинация и ограничительные меры, в этом смысле один из вариантов изоляции — сделать выходные, чтобы было меньше контактов.

Со своей стороны, руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Александр Бутенко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил, что введение нерабочей недели может быть полезным.

«Не нужно посещать массовые мероприятия, лучше избегать посещения ресторанов, меньше использовать общественный транспорт. Меры по снижению заболеваемости очень правильные», — сказал он.

Эксперт также призвал граждан вакцинироваться.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой объявить нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом.

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