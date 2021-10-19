В Адыгее продлили школьные каникулы из-за COVID-19

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провёл заседание регионального оперативного штаба. Участники встречи обсудили вопросы, связанные с распространением COVID-19.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

В частности, глава республиканского Роспотребнадзора Сергей Завгородний заявил, что из-за ситуации с коронавирусной инфекцией школьные каникулы решено продлить до двух недель — с 25 октября по 7 ноября.

Со своей стороны, министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков отметил, что за последние две недели нагрузка на госпитали заметно выросла — в трёх больницах в настоящее время лечатся 758 пациентов. По итогам заседания решено добавить ещё 400 мест, используя ресурсы городской больницы Майкопа.

«Нам важно усилить работу единого кол-центра по коронавирусной инфекции... Люди должны получать полную информацию о том, что делать и куда обращаться при признаках респираторных инфекций», — отметил Кумпилов.

Он также призвал ужесточить контроль за соблюдением антикоронавирусных ограничений.

Ранее врач-диетолог Римма Мойсенко в беседе с Nation News назвала продукты, полезные во время реабилитации после COVID-19.