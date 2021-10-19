Соседка убитой в Вологде школьницы рассказала, что её семья была неблагополучной

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Екатерина Соколова, проживавшая в доме, где также жила семья убитой в Вологде девятилетней девочки, поделилась воспоминаниями о ней.
Соседка убитой в Вологде школьницы рассказала, что её семья была неблагополучной
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В беседе с телеканалом «Звезда» она рассказала, что семья девочки была неблагополучной. Девочка жила со старшим братом. Мать же, с её слов, редко появлялась дома.

«Жили дети вдвоём, маму видели очень редко. Они были сами себе предоставлены. В принципе, дети общительные, доверчивые. Мы им одежду какую-то отдавали, что Антону, что Соне», — рассказала соседка.

В беседе с «Газетой.Ru» Соколова также отметила, что мать детей злоупотребляла алкоголем.

«Побудет день-два дома и опять уедет», — сказала она.

18 октября в Вологде нашли тело девятилетней девочки, поиски которой начались после сообщения о её пропаже 16 октября.

Ранее сообщалось, что следователи установили и задержали женщину, подозреваемую в убийстве ребёнка.

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