Около 210 тысяч человек посетили поликлиники Подмосковья за неделю

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Около 210 тыс. человек посетили поликлиники Московской области за прошедшую неделю, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.
Около 210 тысяч человек посетили поликлиники Подмосковья за неделю
  • ©mos.ru

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

«Я как-то говорил на одном из совещаний, что в поликлиники к нам приходят 120 тыс. человек, а госпитализируются 3 тыс. Так вот на прошлой неделе в поликлиники приходили до 210 тыс. человек», — отметил Воробьёв на совещании с региональным правительством.

По его словам, в области в настоящее время фиксируются высокие цифры по COVID-19 и ОРВИ.

«Мы понимаем, какая нагрузка идёт на систему здравоохранения. Мы дополнительно разворачиваем койки», — добавил губернатор.

Ранее, как сообщало интернет-издание argumenti.ru, в Москве рассказали о ходе ремонта корпусов Боткинской больницы.

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