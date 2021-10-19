Около 210 тысяч человек посетили поликлиники Подмосковья за неделю

Около 210 тыс. человек посетили поликлиники Московской области за прошедшую неделю, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

«Я как-то говорил на одном из совещаний, что в поликлиники к нам приходят 120 тыс. человек, а госпитализируются 3 тыс. Так вот на прошлой неделе в поликлиники приходили до 210 тыс. человек», — отметил Воробьёв на совещании с региональным правительством.

По его словам, в области в настоящее время фиксируются высокие цифры по COVID-19 и ОРВИ.

«Мы понимаем, какая нагрузка идёт на систему здравоохранения. Мы дополнительно разворачиваем койки», — добавил губернатор.

Ранее, как сообщало интернет-издание argumenti.ru, в Москве рассказали о ходе ремонта корпусов Боткинской больницы.