Врач-иммунолог Болибок прокомментировал идею объявить нерабочими дни с 30 октября

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Анастасия Румянцева, Ангелина Шурпина
Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с RT прокомментировал предложение вице-премьера России Татьяны Голиковой обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой объявить нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом.
Врач-иммунолог Болибок прокомментировал идею объявить нерабочими дни с 30 октября
  • © Bihlmayerfotografie/Legion Media

Как объяснил Болибок, подобное предложение обосновано тем, что «подбираются к исчерпанию резервы больниц и вообще резервы здравоохранения».

По его мнению, это правильное решение, учитывая тот факт, что ноябрьские праздники совпадают со школьными каникулами.

«К нерабочим дням нужно приложить выходные дни во всех увеселительных и развлекательных заведениях, то есть закрыть те заведения, которые нет необходимости посещать», — заявил собеседник RT.

Кроме того, специалист предложил рассмотреть «политику ограничения транспортной составляющей». Поскольку, как подчеркнул эксперт, это «обычная ситуация, когда люди слышат, что у них лишняя неделя отпусков, покупают билеты и мчатся на отдых».

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой объявить нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом.

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