Иммунолог Болибок дал советы по выбору маски в период пандемии

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Иммунолог Владимир Болибок дал советы по выбору маски в период пандемии коронавируса.
Иммунолог Болибок дал советы по выбору маски в период пандемии
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «360» он заявил, что лучше выбирать одноразовые маски из специальных материалов.

«Если говорить про маски многоразовые, тканевые, то, конечно, у них гарантии защиты, по сути дела, никакой, потому что никаких испытаний этих масок не проводилось. И насколько они выполняют свою барьерную фильтрующую функцию, вам никто не скажет», — добавил Болибок.

По его словам, обычные трёхслойные медицинские маски изначально предназначались для сотрудников медучреждений, поэтому их обязательно должны носить заболевшие.

Как подчеркнул Болибок, использовать маски нужно и здоровым людям.

Ранее врач-диетолог Римма Мойсенко в беседе с Nation News назвала продукты, полезные во время реабилитации после COVID-19.

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