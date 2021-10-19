Работодателям предложили перевести на удалёнку непривитых пожилых сотрудников

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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что работодателям предлагается перевести невакцинированных и не переболевших коронавирусом сотрудников старше 60 лет на дистанционный режим работы.
Работодателям предложили перевести на удалёнку непривитых пожилых сотрудников
  • РИА Новости

«Предлагается работодателям незамедлительно перевести работающих невакцинированных и не переболевших COVID-19 граждан старше 60 лет на дистанционный режим работы на срок не менее четырёх недель», — сказала Голикова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

Она отметила, что это предлагается сделать для того, чтобы указанные граждане, если у них нет медицинских противопоказаний, прошли вакцинацию от COVID-19.

Также Голикова предложила обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в стране из-за ситуации с коронавирусом.

В конце заседания премьер-министр Михаил Мишустин попросил Голикову обобщить все предложения и доложить о них завтра на совещании президента с правительством.

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