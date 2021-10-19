В ЯНАО рассказали о ситуации с коечным фондом для заболевших COVID-19

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В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) прокомментировали ситуацию с коечным фондом для заболевших коронавирусом.
В ЯНАО рассказали о ситуации с коечным фондом для заболевших COVID-19
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на сайт регионального правительства.

«На прошлой неделе было развёрнуто 66 резервных коек для больных COVID-19 — в Новом Уренгое (26), Тарко-Сале (10) и Надыме (30). Вчера — ещё 70, из них 40 — в Новом Уренгое, 30 — в Ноябрьске, 10 — в Муравленко», — отмечается в сообщении.

Всего в регионе развёрнуто 972 койки, на госпитализации находятся 833 заболевших.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

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