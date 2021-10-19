Мурашко назвал напряжённой ситуацию с коронавирусом в Удмуртии, Татарстане и Башкортостане

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Напряжённая ситуация с коронавирусом наблюдается в республиках Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, в Пермском крае, Оренбургской, Ивановской и Тюменской областях.
Мурашко назвал напряжённой ситуацию с коронавирусом в Удмуртии, Татарстане и Башкортостане
  • РИА Новости

«Эпидпроцесс протекает в регионах несимметрично. Мы видим напряжённую ситуацию в Удмуртской Республике, Пермском крае, Оренбургской области, Республике Башкортостан, Ивановской области, Тюменской области и Республике Татарстан», — сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Ранее он заявил, что более 1,2 млн пациентов с коронавирусной инфекцией находятся под наблюдением медиков в стране.

В России за прошедшие сутки зафиксировано 33 740 новых случаев COVID-19.

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