Мурашко назвал напряжённой ситуацию с коронавирусом в Удмуртии, Татарстане и Башкортостане
- РИА Новости
«Эпидпроцесс протекает в регионах несимметрично. Мы видим напряжённую ситуацию в Удмуртской Республике, Пермском крае, Оренбургской области, Республике Башкортостан, Ивановской области, Тюменской области и Республике Татарстан», — сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Ранее он заявил, что более 1,2 млн пациентов с коронавирусной инфекцией находятся под наблюдением медиков в стране.
В России за прошедшие сутки зафиксировано 33 740 новых случаев COVID-19.