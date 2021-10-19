Мурашко заявил об отсутствии проблем с вакциной от коронавируса в России
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- РИА Новости
«Сегодня работает в общей сложности более 15 тыс. вакцинальных пунктов, вакцины в достаточном количестве, затруднений не испытывает ни один регион», — сказал он.
Ранее Мурашко прокомментировал ход процесса ревакцинации от COVID-19 в стране.
В июле микробиолог, академик РАН Виталий Зверев, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.