Мурашко заявил об отсутствии проблем с вакциной от коронавируса в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране достаточно вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Сегодня работает в общей сложности более 15 тыс. вакцинальных пунктов, вакцины в достаточном количестве, затруднений не испытывает ни один регион», — сказал он.

Ранее Мурашко прокомментировал ход процесса ревакцинации от COVID-19 в стране.

В июле микробиолог, академик РАН Виталий Зверев, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.