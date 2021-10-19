Попова заявила о росте заболеваемости коронавирусом во всех субъектах России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех 85 субъектах России.
Попова заявила о росте заболеваемости коронавирусом во всех субъектах России
  • РИА Новости

«Мы сегодня в той фазе активности эпидпроцесса и в той ситуации, когда все субъекты России находятся в фазе роста практически одномоментно», — отметила Попова.

По её словам, в явном росте заболеваемости находятся 79 регионов России.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин высказался о борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

По его словам, медикам в России приходится очень непросто, так как они уже долгое время без перерыва заботятся о пациентах с коронавирусом. Поэтому правительство продолжает поддерживать медицинских работников.

В России за прошедшие сутки зафиксировано 33 740 новых случаев коронавируса. За минувшие 24 часа полностью выздоровели 23 426 человек, число летальных исходов составило 1015 — это максимальное значение с начала пандемии.

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