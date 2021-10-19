Мишустин призвал не допустить развития ситуации с коронавирусом до критической точки

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Премьер-министр России Михаил Мишустин высказался о борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Мишустин призвал не допустить развития ситуации с коронавирусом до критической точки
  • РИА Новости

«Важно направить все усилия, чтобы не допустить развития событий до критической точки и остановить распространение инфекции», — заявил он.

По словам премьер-министра, медикам в России приходится очень непросто, так как они уже долгое время без перерыва заботятся о пациентах с коронавирусной инфекцией. Поэтому правительство продолжает поддерживать медицинских работников.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом заявила, что заболеваемость COVID-19 растёт в 77 из 85 регионов России.

В сентябре иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

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