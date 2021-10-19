В Тюменской области около 400 тысяч человек сделали прививку от гриппа

В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области сообщили, что порядка 400 тыс. жителей региона сделали прививки от гриппа.

Об этом сообщает Вслух.ру.

Отмечается, что на минувшей неделе заболеваемость ОРВИ в области сохранилась на уровне предыдущей и превышает недельный эпидемический порог (41%). В то же время, детская заболеваемость снизилась на 12%.

Также в регионе зарегистрирован один случай гриппа A (H3N2).

По словам специалистов, с началом похолодания в Тюменской области сохраняются риски распространения гриппа. Лучшей защитой от инфекции является вакцинация.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.