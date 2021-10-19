В Удмуртии выявили 371 случай COVID-19 за сутки
- AFP
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на данные оперштаба.
Больше всего заболевших в Ижевске — 174.
Из больниц в связи с выздоровлением выписали 354 пациента.
За истекший период в республике зафиксировано 37 летальных исходов у пациентов с COVID-19.
Между тем в Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 219 человек. Об этом сообщает kp.ru.
Больше всего случаев зарегистрировали в Кемерове (30) и в Междуреченске (28).
За весь период пандемии в регионе выявили 60 362 случая заболевания.
Ранее сообщалось, что в России в течение суток выявили 33 740 случаев COVID-19.