В Удмуртии выявили 371 случай COVID-19 за сутки

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В Удмуртии за прошедшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 371 человека.
В Удмуртии выявили 371 случай COVID-19 за сутки
  • AFP

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на данные оперштаба.

Больше всего заболевших в Ижевске — 174.

Из больниц в связи с выздоровлением выписали 354 пациента.

За истекший период в республике зафиксировано 37 летальных исходов у пациентов с COVID-19.

Между тем в Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 219 человек. Об этом сообщает kp.ru.

Больше всего случаев зарегистрировали в Кемерове (30) и в Междуреченске (28).

За весь период пандемии в регионе выявили 60 362 случая заболевания.

Ранее сообщалось, что в России в течение суток выявили 33 740 случаев COVID-19.

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