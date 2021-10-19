Якушев заявил о необходимости усилить контроль за соблюдением масочного режима на Урале
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Необходимо активизировать проверочные мероприятия и добиваться неукоснительного выполнения правил», — приводятся слова Якушева на официальном сайте полпредства.
Отмечается, что полпред возмутился ненадлежащим соблюдением масочного режима в УрФО и заявил, что возьмёт ситуацию на личный контроль.
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