Якушев заявил о необходимости усилить контроль за соблюдением масочного режима на Урале

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев заявил, что на Урале необходимо усилить контроль за соблюдением масочного режима и других санитарных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции.

РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU. «Необходимо активизировать проверочные мероприятия и добиваться неукоснительного выполнения правил», — приводятся слова Якушева на официальном сайте полпредства. Отмечается, что полпред возмутился ненадлежащим соблюдением масочного режима в УрФО и заявил, что возьмёт ситуацию на личный контроль. Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН рассказал, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.