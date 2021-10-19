Экономист прокомментировал планы Росстата улучшить методы оценки финансового положения россиян

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал сообщения о том, что Федеральная служба государственной статистики России планирует усовершенствовать методы оценки финансового положения российских граждан.

«Это абсолютно правильный манёвр. Статистики всего мира работают по единой международной методологии различных организаций: ООН, МОТ и других, поэтому Росстат переходит на изучение бедности, на изучение демографических процессов и финансового обеспечения населения», — рассказал эксперт.

По словам Остапковича, в отличие от Западной Европы и Америки в России бедность оценивается «только по деньгам».

«У нас бедные — это те, кто ниже прожиточного минимума... Бедность — это многомерное явление, здесь нужно брать доступ к образованию, медицине… Росстат готов к проведению этих работ, это будет адекватное отражение бедности. У нас всегда возникает проблема: «Кому помогать? Где этот контингент?» А так будет совершенно чётко и ясно», — заключил экономист.

Ранее, как сообщал РБК, стало известно, что Федеральная служба государственной статистики России планирует усовершенствовать методы оценки финансового положения российских граждан.

Росстатом на портале госзакупок был размещён контракт на выполнение соответствующей научно-исследовательской работы.

Речь идёт о разработке рекомендаций по совершенствованию программ и методов осуществления выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам для развития системы статистических показателей, которые характеризуют финансовое положение и условия жизни различных целевых демографических групп населения.