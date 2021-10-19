Дело о хулиганстве в московском метро поступило в прокуратуру

Уголовное дело о хулиганстве в отношении трёх мужчин, приставших к женщине в поезде в районе станции метро «Текстильщики» в Москве, поступило для рассмотрения в прокуратуру.

Об этом сообщила прокуратура Москвы в своём Telegram-канале.

«В прокуратуру Московского метрополитена для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении троих мужчин в возрасте 27, 30 и 36 лет», — отмечается в сообщении.

Мужчинам предъявили обвинение по ч. 2 ст. 213 УК России (хулиганство, совершённое группой лиц). Они содержатся под стражей.

16 октября суд арестовал троих фигурантов дела до 15 декабря.

Ранее МВД опубликовало видео конфликта в московском метро, где мужчины пристали к женщине. Инцидент произошёл в поезде в районе станции метро «Текстильщики». За девушку заступился молодой человек, а уже за него — остальные пассажиры.