Дело о хулиганстве в московском метро поступило в прокуратуру

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Уголовное дело о хулиганстве в отношении трёх мужчин, приставших к женщине в поезде в районе станции метро «Текстильщики» в Москве, поступило для рассмотрения в прокуратуру.
Дело о хулиганстве в московском метро поступило в прокуратуру
  • РИА Новости

Об этом сообщила прокуратура Москвы в своём Telegram-канале.

«В прокуратуру Московского метрополитена для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении троих мужчин в возрасте 27, 30 и 36 лет», — отмечается в сообщении.

Мужчинам предъявили обвинение по ч. 2 ст. 213 УК России (хулиганство, совершённое группой лиц). Они содержатся под стражей.

16 октября суд арестовал троих фигурантов дела до 15 декабря.

Ранее МВД опубликовало видео конфликта в московском метро, где мужчины пристали к женщине. Инцидент произошёл в поезде в районе станции метро «Текстильщики». За девушку заступился молодой человек, а уже за него — остальные пассажиры.

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