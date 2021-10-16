Суд арестовал фигурантов дела о хулиганстве в московском метро

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Черёмушкинский суд Москвы арестовал троих мужчин, которые стали фигурантами дела о хулиганстве в московском метро. Об этом сообщили в городской прокуратуре.
Суд арестовал фигурантов дела о хулиганстве в московском метро
  • РИА Новости

«Суд удовлетворил ходатайства следователя об избрании трём обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что срок ареста установили до 15 декабря.

Ранее МВД опубликовало видео конфликта в московском метро, где четверо мужчин пристали к женщине. Инцидент произошёл в поезде в районе станции метро «Текстильщики». За девушку заступился молодой человек, а уже за него — остальные пассажиры.

Полиция установила личности всех дебоширов и составила на них протоколы за мелкое хулиганство, материалы дела доставлены в суд.

Позднее в СК заявили о задержании виновников конфликта на станции столичного метро «Текстильщики».

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