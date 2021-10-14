Политобозреватель Строкань прокомментировал недавние конфликты в метро Москвы

Политический обозреватель Сергей Строкань в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу», комментируя недавние конфликты в метро Москвы, выразил мнение, что подобные ситуации могут быть связаны с «недостаточно зрелым гражданским обществом».

«Меня больше всего испугала фраза «понаехали тут». Да, чудовищный случай в метро. Но вы понимаете, уже какой сделан вывод? Что это потому, что «понаехали». То есть мы исключаем, что среди нас, «непонаехавших», могут быть такие отморозки. То есть мы сразу переводим стрелки. Мы на самом деле идём по ложному следу», — сказал Строкань.

По его мнению, «проблема глубже».

«Проблема в недостаточно зрелом гражданском обществе... Просто злоба нарастает, агрессия, люди теряют ориентиры. Ведь вот так могут себя вести люди, которые не имеют жизненных ориентиров, которые болтаются в этом метро... они не знают, что им делать, им нужно как-то себя выразить — они по-другому не могут себя выражать. И не надо думать, что это проблема «понаехавших», — это может быть с кем угодно», — отметил Строкань.

4 октября в вагоне поезда в московском метро 25-летний пассажир был избит в ходе конфликта с тремя мужчинами. После избиения злоумышленники попытались скрыться, но их удалось оперативно задержать.

СК квалифицировал действия злоумышленников как покушение на убийство.

Как отметил пресс-секретарь президента России, речь идёт не о «межнациональной напряжённости», а «подонках, о хулиганах».