Депутат Нилов назвал интересной идею безвозмездно предоставлять планшеты российским пенсионерам

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Ангелина Шурпина
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение безвозмездно предоставлять планшеты российским пенсионерам.
Депутат Нилов назвал интересной идею безвозмездно предоставлять планшеты российским пенсионерам
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«Идея интересная, но достаточно затратная. Если будут найдены возможности для того, чтобы по факту обращения в органы соцзащиты предоставлялось такое оборудование, позитив для граждан пенсионного возраста есть», — отметил Нилов.

По мнению депутата, оказание некоторых услуг в подобном формате будет способствовать снижению распространения коронавируса среди пожилых людей.

«Для реализации идеи необходимо принятие решения на федеральном уровне, а самое главное, определение финансирования с учётом того, что у нас есть граждане пенсионного возраста, которые проживают в сельской местности, где вообще нет интернета, и пенсионеры, которые с техникой на дистанции, и для них, кроме того, чтобы предоставлять, будет необходимо обеспечить соответствующее обучение», — рассказал он.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил безвозмездно предоставлять планшеты российским пенсионерам.

В обращении Орлов отметил, что граждане пожилого возраста далеко не всегда могут позволить себе покупку устройства для выхода в сеть интернет, а также регулярно оплачивать услуги связи.

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