Иммунолог Ярцева назвала способ повысить трудоспособность осенью

Терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, как повысить настроение и трудоспособность в осенний период.

В беседе с телеканалом «360» специалист назвала сон лучшим витамином осенью.

Так, Ярцева порекомендовала ложиться спать примерно в 21:00 или на час позже. Именно хроническое недосыпание эксперт считает основной причиной так называемой осенней хандры.

Кроме того, врач посоветовала время от времени сдавать анализы и проверять уровень витамина D организме.

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