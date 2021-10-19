Иммунолог Ярцева назвала способ повысить трудоспособность осенью

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Терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, как повысить настроение и трудоспособность в осенний период.
Иммунолог Ярцева назвала способ повысить трудоспособность осенью
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В беседе с телеканалом «360» специалист назвала сон лучшим витамином осенью.

Так, Ярцева порекомендовала ложиться спать примерно в 21:00 или на час позже. Именно хроническое недосыпание эксперт считает основной причиной так называемой осенней хандры.

Кроме того, врач посоветовала время от времени сдавать анализы и проверять уровень витамина D организме.

Ранее психолог Маргарита Дворкина в беседе с URA.RU рассказала о признаках преддепрессивного состояния.

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